Telegram могут заблокировать через несколько дней

Сейчас Роскомнадзор ждет ответа от создателя приложения - Павла Дурова.

Москва. Роскомнадзор может заблокировать Telegram через несколько дней. По словам главы надзорного ведомства Александра Жарова, время до этого "исчисляется днями", пишет TJournal

Жаров уточнил, что сейчас Роскомнадзор использует последнюю возможность для диалога. Там ждут ответа от создателя приложения - Павла Дурова.

"Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено - оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова", - сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, Дуров, не предоставляя данные о внесении в реест "последовательно демонстрирует правовой нигилизм".

"Нежелание господина Дурова предоставить ключи от информации всем спецслужбам мира — насколько я знаю, это так — позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникации", - уточнил Жаров.

Руководитель ведомства обратился к Павлу Дурову 23 июня с открытым письмом и попросил его предоставить сведения о мессенджере и зарегистрировать Telegram в реестре распространителей информации. Иначе Telegram могут заблокировать на территории России.