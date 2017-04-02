Россиянин помог NASA разгадать тайну «черного пятна» на Юпитере

Ученым помог снимок Романа Ткаченко.

Москва. Российский астроном-любитель и 3D-художник Роман Ткаченко помог ученым NASA разгадать тайну происхождения «черного пятна» на Юпитере. Как пишет 360tv.ru, пятно оказалось бурей с высокими белыми облаками, напоминающей закрученную галактику.

Загадку разгадали благодаря повышению контрастности снимка, которую сделал Ткаченко.

Роман Ткаченко – российский музыкант, астроном-любитель, который увлекается обработкой космических снимков. По его словам, все знания, которые он приобрел в этой сфере, «целиком и полностью самообразование». Предыдущий снимок Юпитера, который Ткаченко обработал, NASA попросила у него сама.