Эксперты Роскачества обнаружили биологически активные добавки с наркотиками на маркетплейсах

Москва. Торговля биологически активными добавками (БАД) с запрещенными веществами процветает на маркетплейсах. В этом убедились специалисты Роскачества, передает RT.

Оказалось, что в интернете можно заказать более 400 БАДов, в состав которых входят листья коки, перец опьяняющий (кава-кава), лекарственные средства эфедра и якорцы стелющиеся, а также растение ашваганда. Эти и другие растительные ингредиенты запрещены к продаже в России. В частности, за реализацию листьев коки (источник кокаина) предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, более 60 тыс. биологически активных добавок продавались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации. Также выявлены случаи продажи средств с превышением дозировки тех или иных веществ.

По представлению контролирующих органов, продавцов запрещенных товаров заблокировали на Ozon и «Яндекс Маркет».