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Эксперты Роскачества обнаружили биологически активные добавки с наркотиками на маркетплейсах

15:02, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Эксперты Роскачества обнаружили биологически активные добавки с наркотиками на маркетплейсах
15:02, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Россия\n#интернет\n#торговля\n#качество\n#проверки\n#наркотики\n#маркетплейс
Фото: pxhere.com
42
0

В интернете предлагалось более 400 БАД с запрещенными веществами.

Москва. Торговля биологически активными добавками (БАД) с запрещенными веществами процветает на маркетплейсах. В этом убедились специалисты Роскачества, передает RT

Оказалось, что в интернете можно заказать более 400 БАДов, в состав которых входят листья коки, перец опьяняющий (кава-кава), лекарственные средства эфедра и якорцы стелющиеся, а также растение ашваганда. Эти и другие растительные ингредиенты запрещены к продаже в России. В частности, за реализацию листьев коки (источник кокаина) предусмотрена уголовная ответственность. 

Кроме того, более 60 тыс. биологически активных добавок продавались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации. Также выявлены случаи продажи средств с превышением дозировки тех или иных веществ. 

По представлению контролирующих органов, продавцов запрещенных товаров заблокировали на Ozon и «Яндекс Маркет». 

15:02, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Россия\n#интернет\n#торговля\n#качество\n#проверки\n#наркотики\n#маркетплейс