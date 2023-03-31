Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид

Лечащих Костомарова российских врачей заменили на немецких

16:44, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Лечащих Костомарова российских врачей заменили на немецких
16:44, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
227
0
#здоровье\n#врачи\n#медицина\n#Россия\n#Германия\n#спорт\n#знаменитости\n#спортсмены\n#фигурное катание
Фото: pxhere.com
227
0

Иностранцы дают консультации по видеосвязи.

Москва. Медиков больницы в Коммунарке отстранили от лечения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Вместо них дистанционные консультации дают немецкие специалисты, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным источника, фигуриста готовят к транспортировке в Германию. Во избежание утечек к спортсмену допускают лишь немногих близких. 

Напомним, после госпитализации с пневмонией в январе у Романа Костомарова начался некроз тканей. По неофициальным данным, он пережил несколько ампутаций. Состояние его здоровья долгое время вызывало опасения медиков.

27 марта Илья Авербух рассказал, что Костомарову стало легче, и в целом у него оптимистичный настрой. Он даже надеется в будущем вернуться на лед.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров получил золотую медаль Олимпиады-2006 в Турине в танцах на льду. Вместе с ней он стал также двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

UPD: в то же время жена Романа Костомарова Оксана Домнина не подтвердила информацию о возможном переезде ее супруга на лечение в Германию. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

16:44, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
227
0
#здоровье\n#врачи\n#медицина\n#Россия\n#Германия\n#спорт\n#знаменитости\n#спортсмены\n#фигурное катание