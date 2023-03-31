Лечащих Костомарова российских врачей заменили на немецких

Москва. Медиков больницы в Коммунарке отстранили от лечения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Вместо них дистанционные консультации дают немецкие специалисты, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным источника, фигуриста готовят к транспортировке в Германию. Во избежание утечек к спортсмену допускают лишь немногих близких.

Напомним, после госпитализации с пневмонией в январе у Романа Костомарова начался некроз тканей. По неофициальным данным, он пережил несколько ампутаций. Состояние его здоровья долгое время вызывало опасения медиков.

27 марта Илья Авербух рассказал, что Костомарову стало легче, и в целом у него оптимистичный настрой. Он даже надеется в будущем вернуться на лед.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров получил золотую медаль Олимпиады-2006 в Турине в танцах на льду. Вместе с ней он стал также двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

UPD: в то же время жена Романа Костомарова Оксана Домнина не подтвердила информацию о возможном переезде ее супруга на лечение в Германию. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.