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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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22 марта состоится открытие инсталляции медали олимпийской чемпионки Алины Загитовой

09:38, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
22 марта состоится открытие инсталляции медали олимпийской чемпионки Алины Загитовой
09:38, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
38
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#Алина Загитова\n#фигурное катание\n#Олимпийские игры\n#символы Олимпиады
Источник фото: Министерство по физической культуре и спорту УР
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Аллея славы спортсменов находится на спортивном курорте «Роза Хутор» в Краснодарском крае.

Сочи. Краснодарский край. 22 марта ровно в полдень на набережной горного курорта «Роза Хутор» состоится открытие персональной медали олимпийской чемпионки из Ижевска Алины Загитовой (0+). О грядущем событии сообщается в социальных сетях Минспорта Удмуртии. 

Чемпионка Зимних Олимпийских игр Пхёнчхан-2018 примет участие в церемонии открытия памятной медали. Это 28-я по счету медаль-инсталляция на спортивной Аллее славы. Напомним, 17 февраля 2024 года здесь же увековечили имя уроженки Удмуртии, 4-кратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой.

Наша справка: Аллея славы спортсменов находится на спортивном курорте «Роза Хутор», где в 2014 году  на Зимних Олимпийских играх в Сочи разыграли 15 олимпийских и 32 паралимпийских комплекта медалей. 

 

 

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09:38, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
38
0
#Алина Загитова\n#фигурное катание\n#Олимпийские игры\n#символы Олимпиады