Сочи. Краснодарский край. 22 марта ровно в полдень на набережной горного курорта «Роза Хутор» состоится открытие персональной медали олимпийской чемпионки из Ижевска Алины Загитовой (0+). О грядущем событии сообщается в социальных сетях Минспорта Удмуртии.

Чемпионка Зимних Олимпийских игр Пхёнчхан-2018 примет участие в церемонии открытия памятной медали. Это 28-я по счету медаль-инсталляция на спортивной Аллее славы. Напомним, 17 февраля 2024 года здесь же увековечили имя уроженки Удмуртии, 4-кратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой.

Наша справка: Аллея славы спортсменов находится на спортивном курорте «Роза Хутор», где в 2014 году на Зимних Олимпийских играх в Сочи разыграли 15 олимпийских и 32 паралимпийских комплекта медалей.