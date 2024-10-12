Всероссийские соревнования по фигурному катанию пройдут в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Всероссийские соревнования по фигурному катанию, посвященные государственности Удмуртии, пройдут в Ижевске с 15 по 18 октября (0+). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии..

Более 200 спортсменов из 46 регионов страны выйдут на лед крытого катка «Олимпиец». В Ижевск также приедут члены сборной России Никита Сарновский, Ирина Хавронина, Девид Нарижный.

От Удмуртии выступят воспитанники спортшколы по фигурному катанию ЛД «Ижсталь».

«Проведение всероссийских соревнований — это очередной этап развития фигурного катания в нашей республике, как для спортсменов, так и для тренерского состава. Для всех участников открывается возможность обменяться опытом, навыками и умениями, оценить конкурентоспособность не на уровне региона, а в масштабах страны», — сказала президент Удмуртской федерации фигурного катания на коньках Эльмира Шарафутдинова.

Такие соревнования по фигурному катанию, посвященные государственности Удмуртии, пройдут в Ижевске во второй раз.