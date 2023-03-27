Госпитализированному Роману Костомарову стало лучше

Москва. В состоянии находящегося в больнице с января фигуриста Романа Костомарова отмечаются улучшения. Об этом рассказал его друг, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

По словам Авербуха, Костомаров находится в сознании, сохраняет присутствие духа и намерен бороться за свою жизнь. Недавно российские фигуристы отправили ему видеопоздравления. Костомаров ответил голосовым сообщением, в котором с юмором отозвался о своей нынешней ситуации и даже выразил надежду снова выйти на лед.

«Он пошутил, условно, что сейчас «меня подрихтуют — и я вернусь к вам, ребята», — приводит агентство высказывание Авербуха.

Кстати, 25 марта в Чехове состоялось ледовое шоу в поддержку Костомарова. В нем участвовали чемпионки мира Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Напомним, после госпитализации с пневмонией в январе у Романа Костомарова начался некроз тканей. По неофициальным данным, он пережил несколько ампутаций. Состояние его здоровья долгое время вызывало опасения медиков.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров получил золотую медаль Олимпиады-2006 в Турине в танцах на льду. Вместе с ней он стал также двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.