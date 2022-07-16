В России изменили размер коронавирусных выплат медикам

Москва. Размер доплат медикам, лечащим пациентов с COVID-19, скорректировали в России. Постановление об этом приняло правительство, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Документ предписывает начислять сотрудникам больниц, контактирующим с больными ковидом, дополнительные 25% к окладу. Действие прежних постановлений по коронавирусным выплатам приостановлено до конца 2022 года.

Причина – спад пандемии на фоне резкого снижения тяжелых форм заболевания, требующих госпитализации. Как уже сообщалось, с 1 июля в России отменили масочный режим и ряд других карантинных мер.

Напомним, дополнительные выплаты для медиков, работающих с больными COVID-19, ввели в России в апреле 2020 года. Первое время доктора стационаров получали 80 тыс. рублей в месяц, медсестры стационаров и врачи скорой помощи – 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу стационаров, водителям и среднему и младшему персоналу скорой помощи доплачивали в месяц по 25 тыс. рублей.

С ноября 2020 года выплаты стали начислять посменно с учетом должности и характера работы медика.