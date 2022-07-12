Оспа обезьян пришла в Россию

Москва. Первый случай оспы обезьян выявили в России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что заразился молодой человек, побывавший в странах Европы. После поездки он обратился в медучреждение с характерной сыпью. Диагноз был поставлен по результатам исследования биоматериалов.

Болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни пациента нет, он находится в инфекционной больнице. Контактные лица установлены и находятся под наблюдением.

Обезьянья оспа до недавнего времени считалась заболеванием, эндемичным для Африки. Ее переносчиками являются местные приматы и грызуны, инфицирование возможно при длительном контакте. Одним из симптомов является сыпь на теле. Смертность от заболевания может составлять от 1% до 10%.

В этом году случаи оспы обезьян начали массово фиксироваться в Европе, Северной Америке и Австралии. По состоянию на 11 июля болезнь выявили в 59 странах за пределами Африки. Заразились более 9 тыс. человек.

В Роспотребнадзоре напомнили, что легкое течение болезни практически гарантирует ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы. В СССР ее проводили среди детей до начала 80-х годов ХХ века, благодаря чему сейчас в России сохраняется значительное количество иммунизированного населения. Это снижает риски массового распространения инфекции. Также в стране в достаточном количестве имеются наборы реагентов для диагностики оспы обезьян, отметили в ведомстве.