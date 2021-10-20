В Пермском крае ввели QR-коды и отправили на самоизоляцию пенсионеров

Не делается исключений даже для жителей с результатами ПЦР-тестов.



Пермь. Пермский край. Власти Пермского края ужесточают антиковидные меры. Решение об этом было принято на совещании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, с 25 октября в Прикамье вводится режим строгой самоизоляции для жителей от 65 лет. Не иммунизированным представителям этой категории населения запрещается покидать дома и квартиры за исключением особых случаев. На улицу разрешается выходить только с целью посещения медучреждений (в том числе для вакцинации), покупки продуктов и лекарств, выгула собак на территории не более 100 м от места проживания и выноса мусора до ближайшей мульды.

Также вводятся QR-коды для посещения ресторанов, кафе и столовых. Без подтверждения пройденной вакцинации с 25 октября не будут пускать в концертные клубы. Отмечается, что там допускают нарушения противоэпидемических мер, это показали проверки.

QR-коды потребуются и для посещения торговых отделов, расположенных в ТРЦ, а также магазинов непродовольственных товаров с площадью залов свыше 400 кв. м. Предъявлять QR-коды при входе должны будут и сотрудники учреждений, расположенных в бизнес-центрах. Речь идет о сфере бытовых услуг, отделениях финансовых организаций, салонах красоты, организациях ЖКХ, образования и других.

В отелях и хостелах разрешено заполнять не более половины номерного фонда. Впрочем, это ограничение не обязательно для организаций гостиничного бизнеса, в которых от COVID-19 привились все сотрудники.

Отмечается, что основанием для посещения организаций и мероприятий не может служить справка о результатах ПЦР-теста на коронавирус.

Если проверки покажут наличие массовых нарушений противоэпидемических мер, в Пермском крае могут ужесточить ранее введенные требования безопасности, например, закрыть торгово-развлекательные центры на выходные, предупредили власти.

Между тем по числу заболевших Прикамье находится на 8 месте среди регионов России. Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, в качестве причин смерти в Пермском крае коронавирус опередил даже онкологию, сместив ее со второго места.