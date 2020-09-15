Впервые в России врачи провели операцию по повторной пересадке почки

После первой трансплантации состояние пациентки ухудшилось.

Волжский. Волгоградская область. Врачи в Волгоградской области впервые в России провели операцию по повторной трансплантации почки. Об этом пишет МИР24.

Одновременно с пересадкой медики удалили женщине новообразования в печени. Операция продолжалась 6 часов, работали 18 врачей.

Шесть лет назад донором первой почки пациентки стала ее мать. Почка прижилась, но затем здоровье женщины ухудшилось. Новым донором стала младшая сестра пациентки.

Сейчас самочувствие женщин удовлетворительное. Чтобы не допустить повторения истории, как при первой трансплантации, врачи подбирают иммуносупрессивную терапию, с помощью которой подавляются нежелательные реакции организма.