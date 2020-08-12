Глава Минздрава рассказал, когда в России выпустят первые партии вакцины от COVID-19

В первую очередь ее используют для иммунизации медиков, контактирующих с пациентами, зараженными новой инфекцией.



Москва. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, когда будут выпущены первые промышленные партии российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет РБК.

По словам главы медицинского ведомства, которые приводит агентство, препарат начнут производить в течение ближайших двух недель. Средство используют для иммунизации медиков, контактирующих с больными COVID-19.

В дальнейшем вакцину от коронавируса будут поставлять в первую очередь на внутренний рынок, заверил Мурашко.

Министр подчеркнул, что вакцинация будет добровольной. Также он рассказал, что привившиеся смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложении. Его обещают разработать в ближайшее время.

Напомним, о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, заявил 11 августа Владимир Путин. Президент добавил, что в ходе испытаний вакцинировали одну из его дочерей.