Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом

Также заболевание выявили у его заместителя Дмитрия Волкова.

Москва. Руководитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом. Как передаёт «Интерфакс», министр принял решение о госпитализации.

В пресс-службе министерства сообщили, что у Якушева и его зама Дмитрия Волкова диагноз COVID-19 был подтверждён по результатам компьютерной томографии. Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначили Никиту Стасишина.

Напомним, ранее коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин.