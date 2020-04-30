Мишустин сообщил о найденном у него коронавирусе

Исполнять обязанности будет первый заместитель председатель правительства Андрей Белоусов.

Москва. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о том, что заразился коронавирусом. Как пишет RT, об этом вице-премьер сам сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», — сказал Мишустин. По его словам, он уйдет на самоизоляцию и будет выполнять предписания врачей.

Исполнять обязанности главы кабинета министров будет Андрей Белоусов.

Напомним, что ранее коронавирусом переболел британский премьер-министр Борис Джонсон.