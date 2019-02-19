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Проработавший два месяца глава подмосковного города попался на взятке

10:32, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:32, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Москва\n#Московская область\n#взятка\n#задержание
Фото: tOrange.biz
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Он получил 20 тыс. долларов за общее покровительство.

Дзержинский. Московская область. Исполняющего обязанности главы подмосковного Дзержинского Сергея Грибинюченко задержали при получении взятки в размере 20 тыс. долларов (1,3 млн рублей). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по столице.

По данным следствия, 18 февраля 2019 года глава приехал на парковку торгового центра в Московской области. Там он должен был получить взятку за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Подмосковья. Однако деньги ему передало «лицо, действующего под контролем правоохранителей».

После этого Грибинюченко задержали.

Решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование дела о получении взятки в особо крупном размере продолжается.

Сергей Грибинюченко возглавил Дзержинский 25 января текущего года. До этого же он занимал должность главы Пушкинского муниципального района Московской области.

10:32, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
161
0
#Москва\n#Московская область\n#взятка\n#задержание

 

 

 


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