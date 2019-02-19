Проработавший два месяца глава подмосковного города попался на взятке

Он получил 20 тыс. долларов за общее покровительство.

Дзержинский. Московская область. Исполняющего обязанности главы подмосковного Дзержинского Сергея Грибинюченко задержали при получении взятки в размере 20 тыс. долларов (1,3 млн рублей). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по столице.

По данным следствия, 18 февраля 2019 года глава приехал на парковку торгового центра в Московской области. Там он должен был получить взятку за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Подмосковья. Однако деньги ему передало «лицо, действующего под контролем правоохранителей».

После этого Грибинюченко задержали.

Решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование дела о получении взятки в особо крупном размере продолжается.

Сергей Грибинюченко возглавил Дзержинский 25 января текущего года. До этого же он занимал должность главы Пушкинского муниципального района Московской области.