Министр просвещения России высказалась по поводу введения единой школьной формы

Ольга Васильева отметила, что форма не должна стоить слишком дорого.

Москва. Министр просвещения России Ольга Васильева высказалась по поводу идеи единой школьной формы. Об этом пишет RT.

Министр не думает, что единый стандарт сейчас необходим.

«У нас каждая школа имеет свою форму, практически не осталось школ, которые этой формы не имеют,» - сказала Васильева.

Она добавила, что школьная форма не должна стоить слишком дорого.

Напомним, что пошить единую форму по одной цене предложил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Об этом пишут «Известия».

По мнению депутата, единый стандарт снижает уровень социального расслоения. Чернышев отметил, что цена пошива формы для младших и средних классов не должна превышать 3 тыс. рублей, для старшеклассников – 4 тыс. рублей.

Одежда для детей должна быть выполнена из хороших материалов, чтобы ее можно было носить как минимум полгода – год.