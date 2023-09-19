Ушла из жизни актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова

Сиэтл. США. Стало известно о смерти советской актрисы Любови Майковой. Об этом пишет ИА «РЕГНУМ» со ссылкой на данные агрегатора «Кино-театр. ру».

Сообщается, в частности, что артистки не стало 18 сентября. Причина смерти не указана.

Любовь Майкова окончила ГИТИС в 1980 году. Сыграла в фильмах «Вам и не снилось», «Забытая мелодия для флейты», «Где находится нофелет?», «Салон красоты». Была основательницей и актрисой театра Малая Драматическая труппа. В 1989 году покинула СССР и поселилась в Сиэтле (США).