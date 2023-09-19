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Ушла из жизни актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова

13:56, 19 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Ушла из жизни актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова
13:56, 19 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
786
0
#культура\n#артисты\n#кино\n#знаменитости\n#российское кино\n#смерть\n#некролог
Фото: pxhere.com
786
0

Среди других лент с ее участием — «Забытая мелодия для флейты», «Где находится нофелет?» и «Салон красоты».

Сиэтл. США. Стало известно о смерти советской актрисы Любови Майковой. Об этом пишет ИА «РЕГНУМ» со ссылкой на данные агрегатора «Кино-театр. ру».

Сообщается, в частности, что артистки не стало 18 сентября. Причина смерти не указана.

Любовь Майкова окончила ГИТИС в 1980 году. Сыграла в фильмах «Вам и не снилось», «Забытая мелодия для флейты», «Где находится нофелет?», «Салон красоты». Была основательницей и актрисой театра Малая Драматическая труппа. В 1989 году покинула СССР и поселилась в Сиэтле (США).

13:56, 19 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
786
0
#культура\n#артисты\n#кино\n#знаменитости\n#российское кино\n#смерть\n#некролог