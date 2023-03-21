Директором Пушкинского музея стала историк искусства Елизавета Лихачёва

Москва. В Пушкинском музее сменился директор. Как сообщили «Известия», Марина Лошак покинула пост руководителя Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина по собственному желанию. Она возглавляла учреждение культуры 10 лет.

Новым директором ГМИИ имени Пушкина стала искусствовед Елизавета Лихачёва. Она с отличием окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2006 года работала в Музее архитектуры имени А. В. Щусева. В 2014 году стала замдиректора филиала музея — «Дома Мельникова». С 2017 по 2023 годы была директором Музея имени Щусева.

Напомним, Пушкинский музей в Москве является одним из самых крупных музеев зарубежного искусства в стране. Его основал профессор Московского университета Иван Цветаев (отец поэтессы Марины Цветаевой) в 1912 году как «Музей изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете». К столетию смерти поэта, музей получил имя А. С. Пушкина.

Елизавета Лихачёва стала 18-м руководителем учреждения. Большинство из её предшественников руководили по два-три года. С 1961 по 2013 директором была учёный-искусствовед Ирина Антонова.