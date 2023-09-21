Экспозицию музейных машин покажет на открытой площадке Ижевский автозавод

Ижевск. Удмуртия. Ижевский автомобильный завод («Лада Ижевск») на открытой площадке вновь устраивает однодневную экспозицию своих уникальных музейных автомобилей. Как сообщила «Сусанину» хранитель музея Ижевского автозавода Анастасия Фролова, мероприятие состоится в пятницу, 22 сентября.

«В экспозиции будут представлены раритетные «Москвичи», редкие «Оды», ижевская «классика», совместные проекты с иностранными партнёрами и, конечно, «Гранты» и "Весты"», — отметила хранитель музея.

Она также сообщила, что для гостей площадки запланированы две экскурсии: в 12:00 и в 17:00.

Экспозиция автомобилей будет работать на площадке у инженерного корпуса Ижевского автозавода с 10:00 до 18:00.

Мероприятие открытое, без возрастных ограничений: 0+