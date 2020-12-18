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Прокуратура нашла неподобающий контент в 4 аниме-сериалах и песне Моргенштерна

17:12, 18 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Прокуратура нашла неподобающий контент в 4 аниме-сериалах и песне Моргенштерна
17:12, 18 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#культура\n#Прокуратура\n#суд\n#Санкт-Петербург\n#сериалы\n#музыканты
Фото: vk.com/morgenshtern
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Судьям предстоит ознакомиться с фильмами и музыкой.

Санкт-Петербург. 4 японских аниме-сериала и песню российского рэпера Моргенштерна намерена запретить прокуратура. Иски поданы в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга, пишет «Российская газета».
Признаки неподобающего контента прокуроры усмотрели в аниме «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор», «Эльфийская песня» и «Тетрадь смерти». В частности, по мнению правоохранителей, авторы сериалов «перегнули палку» со сценами жестокости и порнографией. В творчестве Алишера Валеева, более известного как рэпер Моргенштерн, сотрудникам ведомства не понравилась композиция «Я съел деда».  
Чтобы принять квалифицированное решение по искам, суду придется отсмотреть все сезоны сериалов и прослушать указанную песню, отмечает издание.
Если содержание произведений будет признано информацией, распространение которой на территории России запрещено, то провайдеры обязаны будут заблокировать ссылки на них в интернете.
17:12, 18 декабря, 2020
Евгений Кандаков
169
0
#культура\n#Прокуратура\n#суд\n#Санкт-Петербург\n#сериалы\n#музыканты