Прокуратура нашла неподобающий контент в 4 аниме-сериалах и песне Моргенштерна

Судьям предстоит ознакомиться с фильмами и музыкой.



Санкт-Петербург. 4 японских аниме-сериала и песню российского рэпера Моргенштерна намерена запретить прокуратура. Иски поданы в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга, пишет «Российская газета»

Признаки неподобающего контента прокуроры усмотрели в аниме «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор», «Эльфийская песня» и «Тетрадь смерти». В частности, по мнению правоохранителей, авторы сериалов «перегнули палку» со сценами жестокости и порнографией. В творчестве Алишера Валеева, более известного как рэпер Моргенштерн, сотрудникам ведомства не понравилась композиция «Я съел деда».

Чтобы принять квалифицированное решение по искам, суду придется отсмотреть все сезоны сериалов и прослушать указанную песню, отмечает издание.

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