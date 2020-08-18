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Алибасов решил развестись с Федосеевой-Шукшиной

15:47, 18 августа, 2020
Евгений Кандаков
Алибасов решил развестись с Федосеевой-Шукшиной
15:47, 18 августа, 2020
Евгений Кандаков
31
0
#культура\n#шоу-бизнес\n#развод\n#скандал\n#артисты
Фото: facebook.com/alibasovbari
31
0

Заявление уже подано в суд.

Москва. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

Агентству эту информацию подтвердил представитель продюсера Вадим Горжанкин.

В суд уже направлено соответствующее заявление. Интересы Алибасова на бракоразводном процессе будет адвокат Сергей Жорин.

Сам продюсер объяснил свое решение плохими отношениями, сложившимися в семье. При этом он выразил сожаление о тех временах, когда он только познакомился с актрисой.

Между тем Федосеева-Шукшина обвиняет Алибасова в присвоении ее квартиры в Новой Москве. По словам адвоката актрисы Юлиана Соболева, продюсер воспользовался ее беспомощным положением и убедил подарить ему указанную жилплощадь. Впоследствии Алибасов якобы отдал квартиру своему помощнику Сергею Моцарю.

15:47, 18 августа, 2020
Евгений Кандаков
31
0
#культура\n#шоу-бизнес\n#развод\n#скандал\n#артисты

 

 

 


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