Алибасов решил развестись с Федосеевой-Шукшиной

Заявление уже подано в суд.



Москва. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

Агентству эту информацию подтвердил представитель продюсера Вадим Горжанкин.

В суд уже направлено соответствующее заявление. Интересы Алибасова на бракоразводном процессе будет адвокат Сергей Жорин.

Сам продюсер объяснил свое решение плохими отношениями, сложившимися в семье. При этом он выразил сожаление о тех временах, когда он только познакомился с актрисой.

Между тем Федосеева-Шукшина обвиняет Алибасова в присвоении ее квартиры в Новой Москве. По словам адвоката актрисы Юлиана Соболева, продюсер воспользовался ее беспомощным положением и убедил подарить ему указанную жилплощадь. Впоследствии Алибасов якобы отдал квартиру своему помощнику Сергею Моцарю.