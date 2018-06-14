После ЧМ-2018 Жерар Депардье и Пьер Ришар снимут фильм о Мордовии

О планах французских актеров рассказал глава региона Владимир Волков.

Саранск. Мордовия. Документальный фильм о Мордовии планируют снять Жерар Депардье и Пьер Ришар. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости». Агентству рассказал об этом руководитель региона Владимир Волков.

Съемки начнутся, как ожидается, после Чемпионата мира по футболу. Депардье уже написал сценарий фильма. Предполагается, что в нем он расскажет о регионе вместе с Ришаром.

Напомним, в 2013 года Жерар Депардье получил российское гражданство, квартиру и прописку в столице Мордовии Саранске, после чего принял участие в ряде пиар-мероприятий в этом городе.

Пьер Ришар не раз заявлял, что любит Россию и ее жителей, снимался в совместных российско-французских фильмах. В 2013 году вместе с Депардье получил символический паспорт мордвина. Однако российское гражданство принимать не стал, ссылаясь на семейные обстоятельства.