Оливер Стоун предложил снять российско-американский фильм об освоении космоса

Такую идею знаменитый режиссер озвучил на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Москва. Известному американскому режиссеру Оливеру Стоуну понравился фильм о советских космонавтах «Время первых». Своими впечатлениями от картины он поделился на встрече в Москве с министром культуры России Владимиром Мединским, сообщает официальный портал ведомства.

Стоун посмотрел ленту на научном фестивале «Стармуc» в Норвегии. По его словам, актеры играли столь замечательно, что заставили прильнуть к экрану и следить за развитием сюжета до самого конца.

Также голливудский режиссер предложил идею российско-американского кинопроекта.

«Не знаю, насколько возможно показать этот фильм в Соединенных Штатах, учитывая нынешнюю обстановку, но было бы здорово, если бы фильм похожей тематики, например, о совместной космической миссии наших стран, был бы произведен нами совместно», — заявил иностранный гость.

Министр культуры России Владимир Мединский выдвинул встречное предложение – снять фильм о композитора Сергея Рахманинова, который после революции половину жизни провел в США.

Также глава Минкультуры рассказал Оливеру Стоуну о предстоящей премьере российского фильма «Движение вверх» о победе баскетбольной сборной СССР над США в финале Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.