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      Оливер Стоун предложил снять российско-американский фильм об освоении космоса

      15:57, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:57, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      179
      0
      #культура\n#спорт\n#космос\n#искусство\n#музыка\n#кино\n#фильм\n#Владимир Мединский\n#голливудские звезды
      Фото: mkrf.ru
      179
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      Такую идею знаменитый режиссер озвучил на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским.  

      Москва. Известному американскому режиссеру Оливеру Стоуну понравился фильм о советских космонавтах «Время первых». Своими впечатлениями от картины он поделился на встрече в Москве с министром культуры России Владимиром Мединским, сообщает официальный портал ведомства

      Стоун посмотрел ленту на научном фестивале «Стармуc» в Норвегии. По его словам, актеры играли столь замечательно, что заставили прильнуть к экрану и следить за развитием сюжета до самого конца. 

      Также голливудский режиссер предложил идею российско-американского кинопроекта.   

      «Не знаю, насколько возможно показать этот фильм в Соединенных Штатах, учитывая нынешнюю обстановку, но было бы здорово, если бы фильм похожей тематики, например, о совместной космической миссии наших стран, был бы произведен нами совместно», — заявил иностранный гость.   

      Министр культуры России Владимир Мединский выдвинул встречное предложение – снять фильм о композитора Сергея Рахманинова, который после революции половину жизни провел в США. 

      Также глава Минкультуры рассказал Оливеру Стоуну о предстоящей премьере российского фильма «Движение вверх» о победе баскетбольной сборной СССР над США в финале Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

      15:57, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      179
      0
      #культура\n#спорт\n#космос\n#искусство\n#музыка\n#кино\n#фильм\n#Владимир Мединский\n#голливудские звезды

       

       

       

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