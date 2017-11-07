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      В окружении Стаса Михайлова отрицают подачу жалобы в ЕСПЧ

      14:48, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      14:48, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      153
      0
      #культура\n#скандалы\n#кино\n#Стас Михайлов\n#артисты\n#знаменитости\n#суд\n#ЕСПЧ
      Фото: instagram.com/stas__mihailofflive/
      153
      0

      Пресс-секретарь певца назвала случившееся «провокацией».  

      Москва. В связи с историей о подаче в ЕСПЧ жалобы якобы от Стаса Михайлова, его менеджеры проводят внутреннее расследование. Об этом сообщает РБК со ссылкой на окружение артиста. 

      Пресс-секретарь Стаса Михайлова Жанна Гарбер рассказала агентству, что претензии певца к фильму «Дублер», в котором Александр Ревва сыграл персонажа Михаила Стасова, были урегулированы ранее. По ее словам, проводится внутреннее расследование с целью выяснить, кто и каким образом мог отправить жалобу в Европейский суд по правам человека. «Будем с адвокатами все эти вопросы решать», - пояснила Жанна Гарбер. В комментариях другим СМИ пресс-секретарь певца охарактеризовала случившееся как «провокацию». 

      Напомним, сегодня, 7 ноября, стало известно о том, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу Стаса Михайлова на отказ российских судов защитить его права. Одним из источников этой информации послужил Telegram-канал руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова. В нем был выложен скриншот жалобы.   

      Суть претензии заключалась в том, что в 2013 году на российские экраны вышел фильм «Дублер», в котором был использован образ Стаса Михайлова. Исполнитель был выведен под именем Михаила Стасова, роль исполнил Александр Ревва. По мнению Стаса Михайлова, картина порочила его достоинство и деловую репутацию. Он обратился в российские суды, требуя с авторов комедии 10 млн рублей за моральный ущерб, но те отказались рассматривать дело.

      14:48, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      153
      0
      #культура\n#скандалы\n#кино\n#Стас Михайлов\n#артисты\n#знаменитости\n#суд\n#ЕСПЧ

       

       

       

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