Стало известно о миллиардных убытках владельцев российских кинотеатров

Москва. Российские сети кинотеатров несут большие потери из-за ухода западного кинематографа. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на РБК.

Сотрудники издания изучили открытую бухгалтерскую документации киносетей. Выяснилось, что АО «Синема парк» в 2022 году недополучила 1,8 млрд рублей. 1,3 млрд рублей потеряла киносеть КАРО. Убыток ООО «РСМ» составил 482,4 млн рублей.

Напомним, самым кассовым фильмом в СНГ по итогам минувших выходных стала космическая драма «Вызов» Клима Шипенко.