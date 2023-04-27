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Стало известно о миллиардных убытках владельцев российских кинотеатров

11:08, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Стало известно о миллиардных убытках владельцев российских кинотеатров
11:08, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#кино\n#фильмы\n#деньги\n#билеты\n#Голливуд\n#санкции\n#эмбарго\n#культура\n#российское кино\n#убыток\n#кинотеатр
Фото: pxhere.com
78
0

Причиной называют уход западных кинокомпаний.

Москва. Российские сети кинотеатров несут большие потери из-за ухода западного кинематографа. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на РБК.

Сотрудники издания изучили открытую бухгалтерскую документации киносетей. Выяснилось, что АО «Синема парк» в 2022 году недополучила 1,8 млрд рублей. 1,3 млрд рублей потеряла киносеть КАРО. Убыток ООО «РСМ» составил 482,4 млн рублей.

Напомним, самым кассовым фильмом в СНГ по итогам минувших выходных стала космическая драма «Вызов» Клима Шипенко. 

11:08, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#кино\n#фильмы\n#деньги\n#билеты\n#Голливуд\n#санкции\n#эмбарго\n#культура\n#российское кино\n#убыток\n#кинотеатр