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«Вызов» стал самым кассовым фильмом за минувшие выходные в России и СНГ

12:57, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
«Вызов» стал самым кассовым фильмом за минувшие выходные в России и СНГ
12:57, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
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#Россия\n#культура\n#кино\n#фильмы\n#кинотеатр\n#МКС\n#артисты\n#космос
Фото: скриншот трейлера фильма
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Картина собрала почти полмиллиарда рублей.

Москва. Лидером проката в РФ и СНГ по итогам первого уик-энда с начала показа стала российская лента «Вызов». Первый в истории художественный фильм, снятый в космосе, собрал 426 млн рублей, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на ТАСС.

На втором месте – американский боевик «Джон Уик 4» с 31,3 млн рублей. На третьем месте – «Мизантроп» (США), сборы которого составили 15 млн рублей.

Напомним, съемки фильма проходили на Международной космической станции. Главные роли в драме Клима Шипенко исполнили Юлия Пересильд, Владимир Машков и Милош Бикович. Премьера состоялась 20 апреля.

Как заявил режиссер Никита Михалков, фильм стал уникальным мировым опытом.

12:57, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Россия\n#культура\n#кино\n#фильмы\n#кинотеатр\n#МКС\n#артисты\n#космос