«Вызов» стал самым кассовым фильмом за минувшие выходные в России и СНГ

Москва. Лидером проката в РФ и СНГ по итогам первого уик-энда с начала показа стала российская лента «Вызов». Первый в истории художественный фильм, снятый в космосе, собрал 426 млн рублей, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на ТАСС.

На втором месте – американский боевик «Джон Уик 4» с 31,3 млн рублей. На третьем месте – «Мизантроп» (США), сборы которого составили 15 млн рублей.

Напомним, съемки фильма проходили на Международной космической станции. Главные роли в драме Клима Шипенко исполнили Юлия Пересильд, Владимир Машков и Милош Бикович. Премьера состоялась 20 апреля.

Как заявил режиссер Никита Михалков, фильм стал уникальным мировым опытом.