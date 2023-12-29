В Ижевске закрылся кинотеатр «Роликс» в ТРК «Столица»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закрылся кинотеатр «Алмаз Синема Роликс» в ТРК «Столица». Об этом сообщили в соцсетях кинотеатра.

Напомним, в сентябре стало известно, что торговый центр перепрофилируют в научно-производственный комплекс. Бывшие торговые площади покинули все арендаторы. Но кинотеатр с отдельным входом ещё продолжал работать в штатном режиме. Теперь пришла и его очередь. 26 декабря состоялся последний показ.

«Целых 17 лет мы показывали кино для вас! Благодарим за вашу любовь, и что столько лет были вместе с нами!» — говорится в сообщении.

Второй кинотеатр сети — «Алмаз Синема Матрица» — продолжает работать в штатном режиме в Молле Матрица на улице Баранова, 87. 31 декабря он будет работать с 10:00 до 20:00; 1 января — с 11:00 до окончания последнего сеанса; 2 января – 8 января — с 09:00 до окончания последнего сеанса; с 9 января — в обычном режиме.

Таким образом, после перепрофилирования бывших ТЦ «Италмас» и «Столица» единственным кинотеатром в микрорайоне Автозавод остался «Синема Парк» в ТРК «Петровский». Как и единственным во всём Устиновском районе города.

В Октябрьском районе Ижевска три кинотеатра: «Киномакс», «Империя грёз», «Россия». В Ленинском районе — «Алмаз Синема Матрица»; в Индустриальном и Первомайском районах — ни одного.