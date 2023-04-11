Глава СКР считает необходимым ввести налог на наём гастарбайтеров

Москва. В России следует взимать специальный налог с работодателей, трудоустраивающих иностранцев. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, пишет «Интерфакс».

В интервью агентству он отметил, что такой налог должен быть «весомым», не уточнив его конкретный размер. Также Бастрыкин предложил разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, привлекающих российские трудовые ресурсы, не пытаясь заместить их мигрантами. Одним из вариантов решения проблемы глава СКР назвал более активное внедрение вахтового метода использования рабочей силы из регионов России с низкими зарплатами.

Кроме того, Бастрыкин напомнил о необходимости усиления контроля за гастарбайтерами в России с использованием ДНК-тестирования.