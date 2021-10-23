«Газпром» планирует создать беспрецедентный запас голубого топлива на предстоящую зиму

Компания намерена нарастить запасы на фоне энергетического кризиса в Европе.

Москва. «Газпром» намерен сформировать рекордный оперативный резерв газа на предстоящий отопительный сезон. В подземные хранилища закачают 72,638 млрд кубометров голубого топлива. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Газпром» продолжает заполнять подземные хранилища газа на территории России, Белоруссии и Армении. «Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 млн куб. м. Увеличение производительности по отношению к предыдущему сезону отбора (на 4,6 млн куб. м) сопоставимо с суточным потреблением газа в зимний период отдельными субъектами РФ, например, республиками Карелия или Ингушетия», — сообщается в заявлении.

Также в «Газпроме» напомнили, что в отопительном периоде 2020-2021 года из российских ПХГ был извлечен рекордный объем топлива — 60,6 млрд куб. м. В компании не ставят под сомнение, что и в текущем сезоне смогут обеспечить надежные поставки углеводородов на отечественный и иностранные рынки.

Заявление о наращивании резервов «Газпром» сделал на фоне стремительного роста цен на газ в странах Евросоюза. Стоимость голубого топлива в Старом свете начиная с весны 2021 года выросла в несколько раз, достигая свыше 1,9 тыс. долларов США за 1 тыс. кубометров. Причиной стало истощение запасов в европейских ПХГ и серьезная нехватка сжиженного природного газа.

21 октября постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что «Газпром» стабильно выполняет договорные обязательства перед европейскими покупателями, однако прописанных ранее объемов для ЕС уже недостаточно. Также постпред подчеркнул, что Россия готова наращивать поставки топлива в Европу, однако заявок пока не поступает.

В тот же день, комментируя европейский энергоколлапс, президент России Владимир Путин обрисовал ситуацию как проявление неработающего капитализма и сравнил европейцев с волком из детской сказки, отморозившим хвост в проруби.