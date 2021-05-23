«Здесь лучшее место»: какие регионы России стали конкурентами Удмуртии в борьбе за завод Tesla

Губернаторы завлекали Илона Маска налоговыми льготами, инфраструктурой и «символом бесстрашия».

Ижевск. Удмуртия. Основатель компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск 21 мая выступил на форуме «Новое знание». В числе прочего, миллиардер заявил, что рассматривает Россию в качестве места для нового завода электрокаров. После этого главы различных регионов стали соревноваться между собой и рассказывать о достижениях своих территорий.

Так, глава Удмуртии Александр Бречалов обратился к Илону Маску через «Твиттер» и предложил ему разместить завод на территории республики — прямо под Ижевском. Также американскому предпринимателю пообещали налоговые льготы. По словам удмуртского главы, лучшие кадры России работают именно в республике.

Впрочем, Удмуртия оказалась не единственным регионом, который хочет заполучить знатного бизнесмена.

Первее всех выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша. В своём Телеграм-канале он лишь написал, что регион готов к открытию производства. Стоит отметить, что в Калужской области уже собирают автомобили Volkswagen.

Следом выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он заявил в «Твиттер»: «Подмосковье лучше всего подходит для завода Tesla. Лучшие таланты, идеальная логистика». Также он отметил, что в регионе уже есть производство автомобилей Mercedes — его открыли в 2019 году.

Затем слово взял губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев. В своём «Инстаграм» он заявил, что Титановая долина — лучшее место для завода электрокаров. «Это особая экономическая зона со всей инфраструктурой и льготами для инвесторов. Преференции позволяют сократить расходы на размещение нового завода на 30 процентов», — отметил губернатор. В отличие от других коллег, пост Кувайшева получился информативным.

В сторонке не остался и самый западный регион России — Калининградская область. В пресс-службе главы региона сообщили, что предприятие можно развернуть на заводе «Автотор» — на его площадке производят Kia, BMW и другие известные иномарки.

Дальше в дело вступила Москва. Завлечь потенциального предпринимателя там решили с помощью своего же опыта работы с зарубежными компаниями. Как сообщил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, в городе имеется система поддержки инвесторов, а также площадки для высокотехнологичных производств.

Литературно к вопросу подошёл губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, Орёл является символом преодоления, полёта и бесстрашия. В заключении он отметил: «Разве эти качества и философия не объединяют наш город с Tesla?».

Переехать в особую экономическую зону «Доброград» Илону Маску предложил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. По словам главы региона, Tesla может сотрудничать с Ковровским электромеханическим заводом — он выпускает трактора и спецтехнику.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей не остались в стороне и предложили свои варианты: Крым, Еврейская АО, а также города Электроугли и Дубна Московской области, Тольятти Самарской области и Норильск Красноярского края.