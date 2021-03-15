Китайские игрушки в России могут существенно подорожать

Евразийская экономическая комиссия планирует ввести обязательную сертификацию этих товаров.



Москва. Игрушки китайского производства, распространяемые через интернет-магазины, станут менее доступны для российских покупателей. Такой прогноз делают «Известия», ссылаясь на планы по введению обязательной сертификации этих товаров, которые рассматривает Евразийская экономическая комиссия (ЕАЭК).

В руки журналистов издания попал проект распоряжения комиссии, в котором предлагается ужесточить правила продажи товаров, приобретенных в интернет-магазинах. В частности, продавцы игрушек должны будут получить сертификат о соответствии техническим регламентам Евроазиатского экономического союза. В эту организацию входят, напомним, Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Ввести указанные требования предполагается в порядке эксперимента с 1 июля 2021 года до конца 2022 года для определенной группы товаров. Речь идет о куклах и игрушечных животных, мячах, электронных и настольных играх, игрушечных поездах, конструкторах, головоломках, музыкальных инструментах, красках и изделиях для карнавалов. Цель - обезопасить детей от некачественных и опасных для здоровья изделий. В результате указанная продукция может существенно подорожать.

Однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято, уточнили в ЕАЭК.

Авторы издания взяли комментарии у администрации крупнейших площадок интернет-торговли. В AliExpress заявили, что все реализуемые через данный сервис товары имеют сертификаты безопасности страны-изготовителя. В Ozon разъяснили, что проверяют соответствие игрушек описанию и возрастной категории.