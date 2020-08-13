Российские кинотеатры потеряли в начале августа 95% оборота

В Москве ситуация оказалась хуже, чем в среднем по стране.





Москва. Российские зрители не спешат в кинотеатры после снятия запрета на их посещение. С 1 по 10 августа оборот отрасли составил лишь 5% от значений за тот же период прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные одного из банков.

Напомним, кинотеатры закрыли в России весной из-за пандемии COVID-19. В Москве с некоторыми ограничениями их открыли вновь с 1 августа, в регионах – раньше или позже, местами они не работают до сих пор.

Однако и после открытия интерес к премьерам восстанавливается медленно. По России с 1 по 10 августа жители тратили деньги на билеты в кино в пределах 5% от прошлогодних показателей. В Москве эта цифра несколько ниже (4,9%), в регионах - до 5,4%.

При этом за пределами столицы покупка билетов онлайн увеличилась в 3 раза.

Низкий спрос на киносеансы объясняют несколькими причинами. Во-первых, в августе значительная часть россиян находится в отпусках за пределами своих городов. Кроме того, прокат кассовых фильмов в связи с продолжающейся пандемией коронавируса отложен. К тому же многие премьеры лета зрители уже посмотрели в интернете. Наконец, даже в случае резкого всплеска интереса зрителей к кино, в залах зрителей рассаживают в шахматном порядке, что снижает не только заболеваемость коронавирусом, но и заполняемость минимум на 50%.

Возвращение отрасли к прежним оборотам возможно не раньше конца года, когда в прокат выйдут традиционно популярные новогодние премьеры, считают эксперты.

Напомним, недавно глава Российской ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал, что возглавляемая им организация попросила у правительства субсидию в размере 3,5 млрд рублей. Это примерно 10% от 30 млрд рублей недополученного дохода от почти полугодового простоя залов.