Он касается только заведений площадью менее 20 кв. м.

Москва. В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. Как пишет Эхо Москвы, небольшие бары и рестораны, которые находятся в многоэтажных домах или на прилегающих к ним территориях, теперь не смогут продавать своим гостям спиртное.

Запрет касается только заведений площадью менее 20 кв. м. На подобные «наливайки» чаще всего жаловались жильцы домов, в которых они расположены. Посетители заведений мешали им отдыхать.

Кроме того, новые правила вводятся для обеспечения потребительской безопасности россиян и помогут в соблюдении законов об ограничении продажи алкоголя ночью.

Отмечается, что региональные власти вправе ужесточать эту норму. Например, увеличить размер необходимой площади или ввести полный запрет на подобные заведения в жилых домах. Так, жители Удмуртии смогут высказать мнение о законе, который ограничит работу «наливаек».