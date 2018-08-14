Власти предложили взымать налог с попутчиков BlaBlaCar

Сервисы по карпулингу хотят перевести на безналичный расчет для эффективного налогообложения.

Москва. Власти предложили взымать налог с пользователей сервисов по карпулингу (совместное использование частного автомобиля). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Попутчиков сервисов BlaBlaCar, BeepCar, «Яндекс.Попутка» и других приложений хотят перевести полностью на безналичный расчет. Так будет легче взымать налог с переводов денег.

«Предлагается обязать пассажиров оплачивать услуги только в безналичной форме через платформу интернет-агрегатора — BlaBlaCar и ему подобные,— что должно облегчить налоговый контроль»,— сказал эксперт аналитического центра при правительстве Алексей Сафронов.

Сервисы, напротив, предлагают освободить от обложения расчеты пассажиров с водителями.

«Плата, которую получают водители от попутчиков в междугородном карпулинге, не подлежит налогообложению, потому что она меньше, чем затраты на горючее», — сказал неназванный собеседник издания.