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Власти предложили взымать налог с попутчиков BlaBlaCar

13:20, 14 августа, 2018
Дарья Снидкова
13:20, 14 августа, 2018
Дарья Снидкова
288
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#Москва\n#автомобилисты\n#люди\n#пассажирские перевозки
Фото: pxhere.com
288
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Сервисы по карпулингу хотят перевести на безналичный расчет для эффективного налогообложения.

Москва. Власти предложили взымать налог с пользователей сервисов по карпулингу (совместное использование частного автомобиля). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Попутчиков сервисов BlaBlaCar, BeepCar, «Яндекс.Попутка» и других приложений хотят перевести полностью на безналичный расчет. Так будет легче взымать налог с переводов денег.

«Предлагается обязать пассажиров оплачивать услуги только в безналичной форме через платформу интернет-агрегатора — BlaBlaCar и ему подобные,— что должно облегчить налоговый контроль»,— сказал эксперт аналитического центра при правительстве Алексей Сафронов.

Сервисы, напротив, предлагают освободить от обложения расчеты пассажиров с водителями.

«Плата, которую получают водители от попутчиков в междугородном карпулинге, не подлежит налогообложению, потому что она меньше, чем затраты на горючее», — сказал неназванный собеседник издания. 

 

13:20, 14 августа, 2018
Дарья Снидкова
288
0
#Москва\n#автомобилисты\n#люди\n#пассажирские перевозки

 

 

 


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