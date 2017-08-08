ФАС возбудила дела против «большой четверки» мобильных операторов

От них требуют снижения тарифов в национальном роуминге.

Москва. ФАС России реализовала свой план возбудить антимонопольные дела в отношении ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл». От операторов связи уже не один месяц требуют отказаться от неоправданно высоких тарифов на разговоры между регионами.

Как сообщается на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы, дела в отношении «большой четверки» возбуждены по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции были заведены 3 августа. Ранее, напомним, эти меры проанонсировал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Нарушением антимонопольного законодательства в ведомстве считают установление и поддержание монопольно высоких тарифов на услуги связи в национальном роуминге.

«ФАС России провела оценку обоснованности абонентских тарифов в национальном роуминге, а также применяемых межоператорских роуминговых ставок, по результатам которой установила, что базовые тарифы и тарифы с применением опций, а также применяемые межоператорские роуминговые ставки существенно превышают сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли», - отмечается в сообщении на сайте антимонопольного ведомства.