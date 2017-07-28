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      Цены на кофе в России к концу года вырастут на 20%

      11:18, 28 июля, 2017
      Новичок
      11:18, 28 июля, 2017
      Новичок
      203
      0
      #торговля\n#инфляция\n#цены\n#кофе\n#Минсельхоз
      Фото: pixabay.com
      203
      0

      Об этом предупредил Минсельхоз.

      Москва. Оптовые зарубежные поставщики кофе в Россию повышают цены. С января по май они выросли на 21,7% относительно того же периода 2016 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза.  

      Впрочем, многие эксперты и представители торговых сетей серьезного подорожания пока не фиксируют. Так, гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе Рамаз Чантурия заявил изданию, что заметных колебаний мировых цен на кофе организация не отмечает. По его мнению, цены могут подрасти из-за желания поставщиков компенсировать убытки, понесенные ими ранее из-за снижения курса рубля.  

      В Metro Cash & Carry отметили, что по некоторым торговым маркам повышения цен нет, по другим есть - до 15%. В «Азбуке вкуса» рост цен на кофе отрицают.  

      В то же время президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков полагает, что повышение цен импортеров может быть связано с неурожаем кофе в странах Латинской Америки в этом году. Он ожидает медленного подорожания кофе к Новому году.  

      Также начавшийся рост цен на бодрящий напиток отмечает Единая межведомственная информационно-статистическая система. По ее данным, натуральный растворимый кофе в январе–мае подорожал на 9% относительно того же периода 2016 года.

      11:18, 28 июля, 2017
      Новичок
      203
      0
      #торговля\n#инфляция\n#цены\n#кофе\n#Минсельхоз

       

       

       

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