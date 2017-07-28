Цены на кофе в России к концу года вырастут на 20%

Об этом предупредил Минсельхоз.

Москва. Оптовые зарубежные поставщики кофе в Россию повышают цены. С января по май они выросли на 21,7% относительно того же периода 2016 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза.

Впрочем, многие эксперты и представители торговых сетей серьезного подорожания пока не фиксируют. Так, гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе Рамаз Чантурия заявил изданию, что заметных колебаний мировых цен на кофе организация не отмечает. По его мнению, цены могут подрасти из-за желания поставщиков компенсировать убытки, понесенные ими ранее из-за снижения курса рубля.

В Metro Cash & Carry отметили, что по некоторым торговым маркам повышения цен нет, по другим есть - до 15%. В «Азбуке вкуса» рост цен на кофе отрицают.

В то же время президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков полагает, что повышение цен импортеров может быть связано с неурожаем кофе в странах Латинской Америки в этом году. Он ожидает медленного подорожания кофе к Новому году.

Также начавшийся рост цен на бодрящий напиток отмечает Единая межведомственная информационно-статистическая система. По ее данным, натуральный растворимый кофе в январе–мае подорожал на 9% относительно того же периода 2016 года.