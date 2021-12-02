Скользящие по льду

Ни для кого не секрет, что люди с ограниченными возможностями на самом деле могут намного больше, чем кажется на первый взгляд. Спорт также не является для них чем-то запретным. В мире существует множество адаптивных видов спорта, некоторые из них являются паралимпийскими, другие только начинают развиваться в нашей стране, как, например, хоккей для незрячих. Мало кто знает, что в такой хоккей могут играть люди с отсутствием или нарушением зрения до 10%. Также не всем известно, что детская команда по хоккею для слабовидящих существует и в столице Удмуртии.

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ИА «Сусанин» решило узнать, чем же отличается адаптивный хоккей от классического, и что он дает детям.