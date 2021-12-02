Скользящие по льду
Как дети с инвалидностью по зрению учатся играть в хоккей в Удмуртии
Екатерина Сентемова
журналист
2 декабря 2021
2 декабря 2021
Источник: twenty20.com
Ни для кого не секрет, что люди с ограниченными возможностями на самом деле могут намного больше, чем кажется на первый взгляд. Спорт также не является для них чем-то запретным. В мире существует множество адаптивных видов спорта, некоторые из них являются паралимпийскими, другие только начинают развиваться в нашей стране, как, например, хоккей для незрячих. Мало кто знает, что в такой хоккей могут играть люди с отсутствием или нарушением зрения до 10%. Также не всем известно, что детская команда по хоккею для слабовидящих существует и в столице Удмуртии.
ИА «Сусанин» решило узнать, чем же отличается адаптивный хоккей от классического, и что он дает детям.
ИА «Сусанин» решило узнать, чем же отличается адаптивный хоккей от классического, и что он дает детям.
Правила игры
Правила игры
Правила и оборудование адаптивного хоккея для незрячих подстроили под специфику игроков. Это вертикальный хоккей — игроки также ездят стоя на коньках и ориентируются на звук шайбы. В отличие от обычной шайбы диаметром около 7 см, она имеет диаметр 14 см, состоит из стали, а внутри нее находятся 8 шарикоподшипников, которые во время движения бьются о стенки. За счет своей конструкции шайба стала тяжелее и поэтому двигается медленнее, что удобнее для игроков.
Источник: twenty20.com
Помимо звуков некоторые игроки могут различать силуэты, поэтому форма хоккеистов всегда ярких цветов, но «хозяева льда» — команда, на чьей территории проходит матч, как правило, использует в одежде темные оттенки. Белые джерси для игры не допускаются, так как они сливаются со льдом и бортами. Также у игроков различаются шлемы, которые вне зависимости от возраста хоккеистов оборудованы защитной решеткой. Каждый игрок имеет классификацию, зависящую от остроты зрения. Игроки классификации B3, кто имеет 5-10% от идеального зрения, носят черные шлемы, у игроков B2 зрение на 0-5% от идеального — белые, а хоккеисты классификации B1 с 0% от идеального зрения — красные.
Вратари могут выбрать шлем любого цвета, они классифицируются как B1, так как вратарем может быть только тотально слепой игрок. Если он все же немного видит, то перед игрой надевает повязку. Таким образом вратарь ориентируется только на слух и свои осязательные способности.
Вратари могут выбрать шлем любого цвета, они классифицируются как B1, так как вратарем может быть только тотально слепой игрок. Если он все же немного видит, то перед игрой надевает повязку. Таким образом вратарь ориентируется только на слух и свои осязательные способности.
Для облегчения его задачи была изменена высота ворот — в отличие от стандартных 122 см, они достигают 91,44 см. Остальные параметры остаются те же.
Источник: twenty20.com
Матч традиционно состоит из трех периодов, только они длятся по 15 минут с перерывами по две минуты. Как и в классическом хоккее, в нем фиксируются пробросы и положения вне игры, есть удаления и пятиминутный овертайм до первой заброшенной шайбы, а потом и штрафные броски. Однако тут запрещены силовые приемы, а играют только две пятерки хоккеистов. Возможна замена вратаря на шестого полевого игрока.
Одно из важнейших — это правило одного касания. Хоккеист, находящийся в зоне противника, перед броском в ворота сначала должен отдать пас партнеру. В это время судьи электронным свистком подают сигнал вратарю, что сейчас будет атака, чтобы тот успел настроиться и среагировать. Если шайба попадает в ворота без соблюдения этого правила, то она не засчитывается.
Конечно, это не все прописанные правила, которые созданы для незрячих игроков. Их свод можно прочитать в любой российской или зарубежной лиге, так как за границей такой хоккей существует не один десяток лет.
Одно из важнейших — это правило одного касания. Хоккеист, находящийся в зоне противника, перед броском в ворота сначала должен отдать пас партнеру. В это время судьи электронным свистком подают сигнал вратарю, что сейчас будет атака, чтобы тот успел настроиться и среагировать. Если шайба попадает в ворота без соблюдения этого правила, то она не засчитывается.
Конечно, это не все прописанные правила, которые созданы для незрячих игроков. Их свод можно прочитать в любой российской или зарубежной лиге, так как за границей такой хоккей существует не один десяток лет.
Команда «Ижсталь»
Команда «Ижсталь»
К примеру, в Канаде в хоккей для незрячих играют почти 50 лет, в России же первая команда появилась в 2019 году, а в Ижевске начали заниматься таким видом спорта только в конце 2020 года. В настоящее время в стране только 4 команды, в которые входят дети с инвалидностью по зрению от 7 до 17 лет.
Источник: пресс-служба команды по хоккею для незрячих «Ижсталь»
Ижевская команда по хоккею для незрячих «Ижсталь» существует при спортивно-адаптивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Удмуртии. Инициаторами ее создания были сами слабовидящие дети. Они ходили на матчи «Ижстали» и хотели заниматься, поэтому сотрудники спортивной школы начали узнавать, как можно воплотить эту идею в жизнь.
Команда не финансируется государством, так как такой вид хоккея не является официальным паралимпийским видом спорта, поэтому существует на благотворительные и грантовые средства. В 2020 году она получила грант на 595 тыс. рублей от букмекерской компании и Федерации адаптивного хоккея. Сейчас эти деньги идут на аренду ледового дворца, оплату работы тренера и пошив формы. Всю экипировку для детей удалось купить по федеральной программе «Доступная среда».
Чтобы команда продолжала существовать и развиваться, организаторы уже написали новые заявки на грантовую поддержку.
Команда не финансируется государством, так как такой вид хоккея не является официальным паралимпийским видом спорта, поэтому существует на благотворительные и грантовые средства. В 2020 году она получила грант на 595 тыс. рублей от букмекерской компании и Федерации адаптивного хоккея. Сейчас эти деньги идут на аренду ледового дворца, оплату работы тренера и пошив формы. Всю экипировку для детей удалось купить по федеральной программе «Доступная среда».
Чтобы команда продолжала существовать и развиваться, организаторы уже написали новые заявки на грантовую поддержку.
На сегодняшний день в «Ижстали» играют 13 человек, из них две девочки.
Кто-то из игроков до прихода в команду умел кататься на коньках, кого-то научили уже здесь, но сейчас они все с легкостью рассекают лед.
«Они очень стараются, и самое главное, им это приносит большое удовольствие, они играют с большим удовольствием, приходят на тренировки с большим удовольствием» — комментирует тренер команды по хоккею для незрячих «Ижсталь» Вадим Питиримов.
Тренировки проходят три раза в неделю и не сильно отличаются от занятий классического хоккея. Один день юные хоккеисты занимаются общей физической подготовкой, а в другие тренируются на катке, выполняют различные упражнения, чтобы увереннее держаться на льду, обучаются владению шайбой, скоростным маневрам, ведению атак и многому другому.
Кто-то из игроков до прихода в команду умел кататься на коньках, кого-то научили уже здесь, но сейчас они все с легкостью рассекают лед.
«Они очень стараются, и самое главное, им это приносит большое удовольствие, они играют с большим удовольствием, приходят на тренировки с большим удовольствием» — комментирует тренер команды по хоккею для незрячих «Ижсталь» Вадим Питиримов.
Тренировки проходят три раза в неделю и не сильно отличаются от занятий классического хоккея. Один день юные хоккеисты занимаются общей физической подготовкой, а в другие тренируются на катке, выполняют различные упражнения, чтобы увереннее держаться на льду, обучаются владению шайбой, скоростным маневрам, ведению атак и многому другому.
Источник: пресс-служба команды по хоккею для незрячих «Ижсталь»
«В тренировках есть своя специфика, в принципе сложностей никаких нет, я все объясняю доступным языком», — сообщает тренер.
Иногда вратари занимаются отдельно от остальных игроков, а потом вся команда собирается вместе и пытается забить в ворота.
«Шайба здесь звучащая, и ориентируюсь я на звук шайбы. Это сложно, потому что иногда она бывает далеко и тихо звучит. Тут не угадаешь, нужно ориентироваться по звуку, с какой стороны она летит» — рассказал вратарь команды по хоккею незрячих «Ижсталь» Богдан Зайцев.
Как и в любой команде, у ребят есть капитан — Богдан Востриков, который также является центральным нападающим. Перед играми он заряжает команду, не дает игрокам унывать и поддерживает их боевой дух: «Самое сложное — это собрать команду, чтобы она была сплоченная, хорошо играла, слушалась, и у всех было взаимопонимание», — сообщает капитан.
Хоккей сама по себе жесткая игра, но и очень захватывающая, как для зрителей, так и для самих игроков. Глядя на детей, удивляешься, как они так легко ориентируются на льду и не сталкиваются друг с другом.
«Мы договариваемся о позициях перед сбрасыванием, либо потом стучим клюшкой», — ответил на интересующий вопрос Богдан Востриков.
Иногда вратари занимаются отдельно от остальных игроков, а потом вся команда собирается вместе и пытается забить в ворота.
«Шайба здесь звучащая, и ориентируюсь я на звук шайбы. Это сложно, потому что иногда она бывает далеко и тихо звучит. Тут не угадаешь, нужно ориентироваться по звуку, с какой стороны она летит» — рассказал вратарь команды по хоккею незрячих «Ижсталь» Богдан Зайцев.
Как и в любой команде, у ребят есть капитан — Богдан Востриков, который также является центральным нападающим. Перед играми он заряжает команду, не дает игрокам унывать и поддерживает их боевой дух: «Самое сложное — это собрать команду, чтобы она была сплоченная, хорошо играла, слушалась, и у всех было взаимопонимание», — сообщает капитан.
Хоккей сама по себе жесткая игра, но и очень захватывающая, как для зрителей, так и для самих игроков. Глядя на детей, удивляешься, как они так легко ориентируются на льду и не сталкиваются друг с другом.
«Мы договариваемся о позициях перед сбрасыванием, либо потом стучим клюшкой», — ответил на интересующий вопрос Богдан Востриков.
Что дает детям хоккей
Что дает детям хоккей
Благодаря упорным тренировкам и желанию учиться новому, ребята достигли больших результатов. Физические нагрузки, активность, общение со сверстниками положительно сказываются на них, вносят разнообразие и адаптируют их к жизни. Для детей с нарушением зрения или полным его отсутствием хоккей помогает социализироваться, стать более дисциплинированным и даже реабилитироваться.
Источник: пресс-служба команды по хоккею для незрячих «Ижсталь»
«Богдан очень изменился, потому что раньше он вообще не мог стоять на коньках. Конечно, ему приходится сложно, сначала он играл просто как игрок, а сегодня он играл третий раз как вратарь», — рассказала бабушка Богдана Зайцева Светлана Лобанова.
«Дети очень выросли в плане социализации, общения, взаимодействия и с родителями, тренером, и друг с другом. Наши выезды, новые знакомства, новые друзья появляются по всей России. Мы уже одна дружная семья, и при встрече на каких-то мероприятиях дети узнают друг друга и обнимаются. Они растут, физически крепнут, появляется здоровье.
Хоккей игра командная, игра взаимодействия. Конечно, бывает всякое, бывают и конфликты у них, и дружные, веселые моменты, и разбор полетов потом сами они между собой устраивают. Хоккей вообще в плане коммуникации хорошая игра, очень помогает детям и нам, взрослым, тоже», — поделился папа защитника Димы Королятина Алексей Королятин.
«Дети очень выросли в плане социализации, общения, взаимодействия и с родителями, тренером, и друг с другом. Наши выезды, новые знакомства, новые друзья появляются по всей России. Мы уже одна дружная семья, и при встрече на каких-то мероприятиях дети узнают друг друга и обнимаются. Они растут, физически крепнут, появляется здоровье.
Хоккей игра командная, игра взаимодействия. Конечно, бывает всякое, бывают и конфликты у них, и дружные, веселые моменты, и разбор полетов потом сами они между собой устраивают. Хоккей вообще в плане коммуникации хорошая игра, очень помогает детям и нам, взрослым, тоже», — поделился папа защитника Димы Королятина Алексей Королятин.
Поддержка родителей
Поддержка родителей
Несмотря на возникающие сложности, у ребят есть самая лучшая группа поддержки — их родители.
«Родители помогают, за что им большое спасибо. Не все дети могут самостоятельно добраться до ледового дворца, но родители в свое рабочее время находят время и возможность привезти ребенка на тренировку, подождать его и сопроводить обратно домой либо в школу» — рассказал тренер.
«Родители помогают, за что им большое спасибо. Не все дети могут самостоятельно добраться до ледового дворца, но родители в свое рабочее время находят время и возможность привезти ребенка на тренировку, подождать его и сопроводить обратно домой либо в школу» — рассказал тренер.
Источник: twenty20.com
Они заботятся и о внешнем виде своих детей. На тренировки приходится возить всю экипировку, которая довольно тяжелая и занимает много места. Если нужно, взрослые помогают переодеваться и следят за сохранностью формы. А на соревнованиях и играх они являются самыми преданными фанатами. Родители и сами стали дружной командой, они не только наблюдают за играми и тренировками, но и ведут социальные сети. Узнать больше об «Ижстали», познакомиться с хоккеистами и просто посмотреть их игры и тренировки под зажигательную музыку можно в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Тикток».
«Мы стараемся, чтобы финансовая нагрузка была минимальной для родителей, а вклад, конечно, их велик, они поддерживают детей», — пояснила директор спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Удмуртии Александра Семенова.
«Мы стараемся, чтобы финансовая нагрузка была минимальной для родителей, а вклад, конечно, их велик, они поддерживают детей», — пояснила директор спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Удмуртии Александра Семенова.
Победы и поражения
Победы и поражения
В настоящее время родители поддерживают хоккеистов только на тренировках, так как из-за эпидемии коронавируса детские соревнования приостановлены. Но в апреле 2021 года команда по хоккею для незрячих «Ижсталь» ездила в Нижний Новгород. Там она приняла участие во Всероссийском фестивале по адаптивному хоккею, куда съехались команды из разных городов, и заняла 2 место.
Источник: пресс-служба команды по хоккею для незрячих «Ижсталь»
«У нас запланирована поездка в зимние каникулы в Москву на игры с командами по хоккею для незрячих. И соответственно, на следующий 2022 год мы обязательно примем участие на Всероссийском фестивале по адаптивному хоккею», — сообщил тренер команды по хоккею для незрячих «Ижсталь» Вадим Питиримов.