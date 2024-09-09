Пловец из Удмуртии завершил выступление на своих первых Паралимпийских играх

Париж. Франция. Первая Паралимпиада для пловца из Удмуртии Егора Кузьмина закончилась без медалей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта республики Денис Парахин.

За время Паралимпийских игр в Париже 19-летний Егор Кузьмин выступил в трёх дисциплинах: в плавании 100 м на спине, 100 м вольным стилем и 100 м стилем баттерфляй.

Напомним, что во время своего первого заплыва 100 м на спине юноша пришёл 13-м.

Его финальный заплыв стилем баттерфляй состоялся 7 сентября. В этот раз Егор Кузьмин занял 7 место.

«Для нашего спортсмена это первые Паралимпийские игры и все ещё впереди!», — отметил Денис Парахин.