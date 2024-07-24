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Местом проведения зимних Олимпийских игр-2030 станут Французские Альпы

13:33, 24 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Местом проведения зимних Олимпийских игр-2030 станут Французские Альпы
13:33, 24 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
16
0
#Швейцария\n#Франция\n#спорт\n#политика\n#Олимпиада
Фото: pxhere.com
16
0

Решение об этом принял МОК.

Лозанна. Швейцария. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил место проведения Олимпиады-2030. Зимние игры пройдут во Французских Альпах, пишет Лента.ру.

Как отметил глава МОК Томас Бах, для окончательного решения вопроса Франция должна выполнить ряд условий.

Кстати, для этой страны новая «белая» Олимпиада станет четвертой по счету. Зимние Олимпийские игры проходили во Франции ранее в Шамони в 1924-м году, в Гренобле в 1968-м и в Альбервиле в 1992-м.

Добавим, зимняя Олимпиада-2026 состоится в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее сообщалось, что МОК допустил на них всего 15 россиян.

13:33, 24 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
16
0
#Швейцария\n#Франция\n#спорт\n#политика\n#Олимпиада