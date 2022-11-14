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Фриги объявлены талисманами Олимпийских игр в Париже

16:27, 14 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
Фриги объявлены талисманами Олимпийских игр в Париже
16:27, 14 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
207
0
#Франция\n#спорт\n#Олимпиада\n#Паралимпиада\n#талисман\n#символы Олимпиады\n#Олимпийские игры
Фото: t.me/mir24tv
207
0

Это персонажи, похожие на античный символ свободы – фригийский колпак.

Париж. Франция. Символами Летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже станут фриги. Это особые игрушки, стилизованные под существ из мультфильма, сообщает телеканал «МИР 24».  

Как объяснили в оргкомитете соревнований, их форма напоминает фригийские колпаки – обозначение свободы с античных времен. Во время Великой Французской революции такие головные уборы красного цвета стали символом восставшего против монархии народа и до сих пор являются одной из эмблем республики. 

Фриги будут использоваться на различных изображениях олимпийской тематики, в том числе сувенирной продукции.

Кстати, девизом Олимпиады в Париже станет слоган «Давайте широко откроем Игры» (Ouvrons grand les jeux).

XXXIII Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.

16:27, 14 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
207
0
#Франция\n#спорт\n#Олимпиада\n#Паралимпиада\n#талисман\n#символы Олимпиады\n#Олимпийские игры