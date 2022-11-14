Фриги объявлены талисманами Олимпийских игр в Париже

Париж. Франция. Символами Летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже станут фриги. Это особые игрушки, стилизованные под существ из мультфильма, сообщает телеканал «МИР 24».

Как объяснили в оргкомитете соревнований, их форма напоминает фригийские колпаки – обозначение свободы с античных времен. Во время Великой Французской революции такие головные уборы красного цвета стали символом восставшего против монархии народа и до сих пор являются одной из эмблем республики.

Фриги будут использоваться на различных изображениях олимпийской тематики, в том числе сувенирной продукции.

Кстати, девизом Олимпиады в Париже станет слоган «Давайте широко откроем Игры» (Ouvrons grand les jeux).

XXXIII Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.