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Спортсмен из Великобритании пробежал всю Ирландию почти за сутки

16:10, 14 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Спортсмен из Великобритании пробежал всю Ирландию почти за сутки
16:10, 14 августа, 2022
Екатерина Сентемова
36
0
#Ирландия\n#спорт\n#бег
Фото: unsplash.com
36
0

Он преодолел дистанцию от берега в Голуэй-Сити до берега в Дублине.

Ирландия. Бегун-ультрамарафонец из Великобритании стал единственным в мире человеком, пробежавшим всю Ирландию менее чем за 24 часа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство United Press International.

Роберт Поуп проживает в Ливерпуле. Находясь в Ирландии, он начал пробежку с берега Атлантического океана в Голуэй-Сити. Мужчина взял курс на запад и за 23 часа 39 минут достиг противоположного побережья в Дублине. В целом ультрамарафонец преодолел дистанцию в 214,85 км.

Забег спортсмена собрал деньги для Всемирного фонда охраны природы.

16:10, 14 августа, 2022
Екатерина Сентемова
36
0
#Ирландия\n#спорт\n#бег