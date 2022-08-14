Спортсмен из Великобритании пробежал всю Ирландию почти за сутки

Ирландия. Бегун-ультрамарафонец из Великобритании стал единственным в мире человеком, пробежавшим всю Ирландию менее чем за 24 часа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство United Press International.

Роберт Поуп проживает в Ливерпуле. Находясь в Ирландии, он начал пробежку с берега Атлантического океана в Голуэй-Сити. Мужчина взял курс на запад и за 23 часа 39 минут достиг противоположного побережья в Дублине. В целом ультрамарафонец преодолел дистанцию в 214,85 км.

Забег спортсмена собрал деньги для Всемирного фонда охраны природы.