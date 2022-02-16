Российские хоккеисты взяли верх над Данией в четвертьфинале на Олимпиаде

Пекин. КНР. Хоккеисты сборной России обыграли команду Дании на олимпийском турнире в Пекине. Теперь нашей команде предстоит выступить в полуфинале, пишет «Интерфакс».

Счет встречи в четвертьфинале — 3:1 в пользу россиян. Шайбы в датские ворота закатили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Автором единственного ответного гола стал Франс Нильсен.

Напомним, в стартовом матче группового этапа россияне одолели швейцарцев со счетом 1:0, затем взяли верх над той же Данией (2:0), и на завершающей стадии уступили чехам (5:6).

Полуфинальный матч с участием нашей команды состоится 18 февраля, противник пока неизвестен.