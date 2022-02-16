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Российские хоккеисты взяли верх над Данией в четвертьфинале на Олимпиаде

13:21, 16 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Российские хоккеисты взяли верх над Данией в четвертьфинале на Олимпиаде
13:21, 16 февраля, 2022
Евгений Кандаков
29
0
#спорт\n#хоккей\n#Россия\n#Дания\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры
Фото: vk.com/olympic_russia
29
0

Голы забили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Пекин. КНР. Хоккеисты сборной России обыграли команду Дании на олимпийском турнире в Пекине. Теперь нашей команде предстоит выступить в полуфинале, пишет «Интерфакс».

Счет встречи в четвертьфинале — 3:1 в пользу россиян. Шайбы в датские ворота закатили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Автором единственного ответного гола стал Франс Нильсен.

Напомним, в стартовом матче группового этапа россияне одолели швейцарцев со счетом 1:0, затем взяли верх над той же Данией (2:0), и на завершающей стадии уступили чехам (5:6).

Полуфинальный матч с участием нашей команды состоится 18 февраля, противник пока неизвестен.

13:21, 16 февраля, 2022
Евгений Кандаков
29
0
#спорт\n#хоккей\n#Россия\n#Дания\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры