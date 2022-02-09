Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в Пекине

Пекин. Китай. Сборная России обыграла команду Швейцарии в первом матче мужского хоккейного турнира зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Онлайн-трансляцию провёл RT.

Старт ледового олимпийского состязания оказался тяжёлым. На 33-й минуте матча по два хоккеиста из каждой сборной отправились на скамейку штрафников. У россиян две минуты получили Карнаухов и Воронков, у швейцарцев — Мюллер и Хофманн. Удаление Вебера на 37-й минуте помогло россиянам вернуться в игру и взять инициативу в свои руки, а также выйти вперёд по числу бросков за второй период.

Недолго сборная России поиграла в большинстве. На 50-й минуте Никита Гусев получил две минуты штрафа за удар соперника клюшкой. Он пытался расчистить путь для партнёра, но переусердствовал.

За полминуты до финального свистка швейцарцы сняли вратаря, но это им не помогло. Сборная России уверенно справились с шестью хоккеистами соперника и всё же одержала победу. Всё решил единственный гол в исполнении Антона Слепышева в концовке первого периода после наброса на пятачок. При этом голкипер Иван Федотов отразил 33 броска по своим воротам.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу россиян.