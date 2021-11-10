Гимнастке Алине Кабаевой вручили в Италии спортивный «Оскар»

Награждение состоялось на фестивале Sport Movies&TV-2021 в Милане.



Милан. Италия. Престижную награду получила известная российская гимнастка Алина Кабаева. На фестивале Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies&TV-2021 олимпийской чемпионке вручили Венок почета, который в спортивном мире считается аналогом «Оскара», пишут «Известия».

Церемония состоялась 9 ноября. Венок почета жюри присудило Кабаевой за вклад в популяризацию спорта, в частности – организацию фестиваля художественной гимнастики «Алина».

В рамках конкурса были отмечены также лучшие фильмы, блоги, передачи и медиапроекты в сфере спорта.

«Мы должны использовать наши знание, опыт, популярность, любые возможности для того, чтобы приобщать к спорту и физической культуре как можно больше людей. И в этом видим свою задачу я и вся моя команда», — заявила Алина Кабаева на вручении награды.

Фестиваль «Алина» проводится с 2009 года и является одним из самых масштабных проектов в мире художественной гимнастики. Цель – популяризация детско-юношеского спорта, прежде всего гимнастики. Основную часть зрителей составляют дети с ограниченными возможностями, а также из интернатов и онкоцентров.