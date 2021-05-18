Лишь бы похудел: миллионер из КНР купил футбольный клуб для своего толстого сына

Бизнесмен велел тренеру выводить своего наследника на поле в основном составе.



Пекин. КНР. Китайский миллионер приобрел футбольный клуб в надежде заставить своего сына победить ожирение. Наследник бизнесмена весит ни много ни мало 126 кг, сообщает Sputnik со ссылкой на South China Morning Post.

«Цзыбо Куджу» выступает во второй футбольной лиге КНР и пока не блещет успехами. Несколько месяцев назад владельцем команды стал 35-летний предприниматель Хэ Шихуа. Однако настоящую цель этого шага спортивные журналисты раскусили лишь недавно.

Сперва акционер сам вышел на поле в качестве замены после первого тайма. Матч состоялся в конце апреля. А недавно Хэ Шихуа заставил главного тренера принять в команду своего сына. Игрок удивил зрителей пухлым телосложением. После этого комментаторы пришли к мнению, что футбольный клуб был приобретен с одной целью – заставить наследника избавиться от лишнего веса.

Добавим, сейчас «Цзыбо Куджу» занимает последнее место в турнирной таблице. По результатам 5 игр команда забила всего 2 мяча в ворота противников, пропустив в свои 10.