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В Латвии объявили о проведении чемпионата мира по хоккею без зрителей

17:30, 28 апреля, 2021
Андрей Поносов
В Латвии объявили о проведении чемпионата мира по хоккею без зрителей
17:30, 28 апреля, 2021
Андрей Поносов
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#Россия\n#Латвия\n#чемпионат мира\n#хоккей\n#коронавирус\n#болельщики
Фото: fhr.ru
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Закрыть трибуны для болельщиков решено из роста заболеваемости коронавирусом.

Рига. Латвия. Болельщиков не пустят на матчи чемпионата мира по хоккею, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Об этом объявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает «Российская газета».

Ранее организаторы допускали возможность частичного – от 20 до 50 процентов – заполнения трибун на ледовых аренах.

«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Латвии в настоящее время ухудшается. Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей», - заявил глава латвийского правительства.

И добавим, сборная России выступит на чемпионате мира 2021 года под флагом олимпийского комитета страны и с гимном Международной федерации хоккея. В конце 2020 года спортивный арбитражный суд принял решение о запрете российским спортсменам выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под национальными флагом и гимном в течение двух лет.

17:30, 28 апреля, 2021
Андрей Поносов
104
0
#Россия\n#Латвия\n#чемпионат мира\n#хоккей\n#коронавирус\n#болельщики