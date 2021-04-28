В Латвии объявили о проведении чемпионата мира по хоккею без зрителей

Закрыть трибуны для болельщиков решено из роста заболеваемости коронавирусом.

Рига. Латвия. Болельщиков не пустят на матчи чемпионата мира по хоккею, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Об этом объявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает «Российская газета».

Ранее организаторы допускали возможность частичного – от 20 до 50 процентов – заполнения трибун на ледовых аренах.

«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Латвии в настоящее время ухудшается. Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей», - заявил глава латвийского правительства.

И добавим, сборная России выступит на чемпионате мира 2021 года под флагом олимпийского комитета страны и с гимном Международной федерации хоккея. В конце 2020 года спортивный арбитражный суд принял решение о запрете российским спортсменам выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под национальными флагом и гимном в течение двух лет.