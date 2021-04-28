Во время женского ЧМ по шашкам в Польше убрали российский флаг

Триколор сняли по требованию Всемирного антидопингового агентства.

Варшава. Польша. В Польше на чемпионате мира по шашкам среди женщин сняли российский флаг. Инцидент произошел во время матча между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной, пишут «Известия» по материалам портала Sport.ua.

Флаг удалили с игрового стола по распоряжению президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, говорится в сообщении. Организаторы матча объявили, что согласно решению WADA они должны убрать флаг и упоминание России. В противном случае агентство грозило исключением Всемирной федерации шашек из своей организации.

Во время снятия флага Тамара Тансыккужина обдумывала очередной ход. Произошедшее очень удивило действующую чемпионку мира. Инцидент также вызвал негативную реакцию среди российских болельщиков, следивших за интернет-трансляцией матча.

Накануне российский посол в Польше Сергей Андреев назвал отношения с этой страной самыми плохими со времен Второй мировой войны.