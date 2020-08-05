Уши будут целее: Майка Тайсона и Роя Джонса обязали биться в шлемах

Ранее российско-американский боксер на всякий случай все же застраховал свои уши.



Мехико. Мексика. Поединок Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего пройдет по особым правилам. Всемирный боксерский совет обязал двух ветеранов спорта надеть шлемы и перчатки весом 18 унций, сообщает РенТВ со ссылкой на The Sun.

Причиной повышенных мер безопасности в Совете назвали возраст спортсменов, каждому из которых больше 50 лет. Организаторы также рекомендовали боксерам избегать нокаута.

Поначалу Тайсон и Джонс должны были боксировать без шлемов и в перчатках весом 12 унций. Встреча пройдет, как ожидается, в сентябре этого года в США.

Ранее Рой Джонс-младший решил застраховать свои уши. Кроме «чистых» спортивных побед Тайсон «прославился» тем, что в 1997 году откусил кусок уха своему сопернику Эвандеру Холифилду.

Напомним, в 2015 году уроженец США Рой Джонс-младший принял российское гражданство. Перед этим он встретился в Севастополе с президентом России Владимиром Путиным.