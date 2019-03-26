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Ирландский боец Макгрегор объявил о завершении карьеры

10:59, 26 марта, 2019
Дарья Снидкова
10:59, 26 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#спорт\n#карьера\n#Ирландия
Фото: Flickr
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Спортсмен покидает смешанные единоборства.

Ирландия. Ирландский боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Такое заявление он сделал в своем Твиттере.

«Привет, ребята, быстрое объявление, я решил уйти из спорта, официально известного сегодня как «Смешанное боевое искусство». Желаю всем моим старым коллегам успехов в соревнованиях. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам на этом предприятии, уже на пенсии.  С меня всем Пина Колада», – цитирует сообщение от 26 марта «Спорт-Экспресс».

Напомним, последний бой Макгрегора прошел против российского бойца Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Тогда победу одержал россиянин.

Из-за потасовки после боя ирландца дисквалифицировали на 6 месяцев и оштрафовали на 50 тыс. долларов. Нурмагомедов не сможет драться в течение следующих девяти месяцев, также его наказали штрафом в 500 тыс. долларов.

Всего Макгрегор провел 25 поединков в ММА: одержал 21 победу (18 из которых досрочно) и потерпел четыре поражения.

10:59, 26 марта, 2019
Дарья Снидкова
89
0
#спорт\n#карьера\n#Ирландия

 

 

 


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