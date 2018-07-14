Ракитич сделает татуировку на лбу в случае победы Хорватии на ЧМ-2018

Однако футболисту сначала нужно получить на это разрешение жены.

Москва. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич пообещал сделать татуировку на лбу, если его команда станет чемпионом мира. Об этом сообщают РИА Новости.

«Татуировка после финала чемпионата мира? У меня есть еще место на лбу. Даст бог, выиграем, я сделаю там татуировку. Но сначала я спрошу разрешения у жены», - заявил футболист.

15 июля в финале чемпионата мира Хорватия и Франция сыграют на стадионе «Лужники» в Москве.